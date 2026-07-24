El monólogo de Dani Mateo sobre la felicidad: "El truco es no esperar mucho de la vida"

En su paso por 'El Club de la Comedia' en 2011, Dani Mateo reflexionó sobre las expectativas y la receta que le permitía seguir siendo feliz.

En 2011, Dani Mateo se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar de una de las preocupaciones que, según él, le habían generado las campañas de televisión: la obsesión por comer cinco piezas de fruta al día.

"¿Cuántos estáis comiendo cinco piezas de fruta al día?", preguntaba al público. Ante la escasa respuesta, el humorista ironizaba sobre la insistencia de este mensaje. "Tan buena no será la fruta, hay que relativizar. Vamos a tomárnoslo con calma", bromeaba, antes de dar paso a una reflexión mucho más amplia sobre la felicidad.

"Tengo 32 años y soy feliz. Y me diréis: '¿Cómo puede ser posible si a tu edad ya se sabe que la vida es una mierda?'. Pues porque ya me lo esperaba", afirmaba entre risas. "El truco para ser feliz es no esperar mucho de la vida", sostenía, explicando que creció en los años 80, una época en la que aprendieron que la realidad casi nunca era tan maravillosa como prometían.

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