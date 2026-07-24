Ahora

El Club de la comedia

El monólogo de Joaquín Reyes sobre las vacaciones en pareja: "El campo es ir a pasarlo mal para luego contarlo"

En El Club de la Comedia de 2011, Joaquín Reyes relató el choque de planes con su pareja cuando ella quería irse de vacaciones al campo y él solo veía una amenaza para su comodidad.

El monólogo de Joaquín Reyes sobre las vacaciones en pareja: "El campo es ir a pasarlo mal para luego contarlo"

En 2011, Joaquín Reyes se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar de uno de los grandes conflictos de las vacaciones en pareja: elegir el destino.

Mientras su novia soñaba con una escapada al campo, el humorista no compartía precisamente el entusiasmo. "Yo visualicé una bola de fuego que se acercaba a mi planeta de comodidad y tranquilidad", bromeaba al imaginar la propuesta.

Para el humorista, la vida rural no era exactamente sinónimo de descanso. "El campo es un sitio donde vas a pasarlo mal para luego contarlo", afirmaba entre risas, antes de repasar algunas de las experiencias que vivió durante aquellas vacaciones: desde bajar un río en canoa hasta dormir de acampada.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España | España pide ayuda a Europa para combatir los incendios: la UME solicita 4 medios aéreos
  2. La falta de "respuesta" de Zapatero sobre las joyas empuja a Anticorrupción a pedir un informe ampliatorio para determinar su valor de mercado
  3. Trump impone nuevos aranceles de hasta el 12,5% a 60 países, entre ellos España y la UE
  4. El Gobierno cierra el curso político con un nuevo decreto anticrisis aunque sin sacar adelante la senda de déficit
  5. Unos ladrones empotran un coche en una tienda oficial de Apple de Barcelona y se escapan con el botín
  6. Un concejal sevillano denuncia insultos homófobos y amenazas tras compartir una foto con su marido y sus dos hijos