El monólogo de Joaquín Reyes sobre las vacaciones en pareja: "El campo es ir a pasarlo mal para luego contarlo"

En El Club de la Comedia de 2011, Joaquín Reyes relató el choque de planes con su pareja cuando ella quería irse de vacaciones al campo y él solo veía una amenaza para su comodidad.

En 2011, Joaquín Reyes se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar de uno de los grandes conflictos de las vacaciones en pareja: elegir el destino.

Mientras su novia soñaba con una escapada al campo, el humorista no compartía precisamente el entusiasmo. "Yo visualicé una bola de fuego que se acercaba a mi planeta de comodidad y tranquilidad", bromeaba al imaginar la propuesta.

Para el humorista, la vida rural no era exactamente sinónimo de descanso. "El campo es un sitio donde vas a pasarlo mal para luego contarlo", afirmaba entre risas, antes de repasar algunas de las experiencias que vivió durante aquellas vacaciones: desde bajar un río en canoa hasta dormir de acampada.

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