Rebeca Caballo alucina al ponerse un casco para montar a caballo en Mujeres ricas: "Son horribles, parece que me voy a la obra"

Nuria y Rebeca Collado acuden a Madrid para comprarse ropa de equitación para montar a caballo en el cortijo de Mar Segura. "Como deporte, montar a caballo es caro", afirma Nuria en 'Mujeres ricas'.

Mar Segura ha invitado a Nuria y Rebeca Collado a visitar su cortejo en Almería, pero las hermanas no tienen ni idea de qué meter en la maleta por lo que deciden ir de compras a Madrid. Las hermanas Collado entran en una tienda de equitación para comprarse sus looks completos. "Es un mundo muy exclusivo", destaca Rebeca Collado.

Por otro lado, tras probarse la ropa, Nuria Collado confiesa que se imagina montando a caballo "igual que la infanta Elena". Por su parte, Rebeca Collado afirma que los cascos del look para montar a caballos "son horribles": "Parece que me voy a la obra".

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