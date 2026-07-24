Marta regala su ropa a sus amigas tras subir de talla por la "operación de culo": "Están más guapas porque es de mi estilo, no del suyo"

Las princesas de barrio visitan a Marta tras la operación y se llevan un regalo muy valioso para ellas: los vestidos que su amiga ya no puede ponerse. La joven piensa que les vendrá bien un cambio de armario.

Tras admirar el nuevo culo de 'la Marta', nuestras princesas de barrio conversan con su amiga, que no duda en agradecerles la visita regalándoles la ropa que ya no puede ponerse tras haber aumentado de talla por la operación.

Las chicas no dudan en subir volando a la habitación de Marta... y 'la Paqui' aprovecha para llevarse un osito de peluche para sus hijos. De paso, se dan una vuelta por el chalé de la joven, que vive con su madre en Arganda del Rey en un chalé.

Sus amigas alucinan y no dudan en aprovecharse todo lo que pueden de las circunstancias. Incluso se echan colonias caras al ver lo bien que huelen, sobre todo, comparadas con las que ellas suelen llevar.

"Ha habido un momento en el que se me ha ido la cabeza y me estaba pensando que me estaba echando la del chino de al lado de casa. Se ve que estas con un 'flu-flú' vale. Pues me he echado 20. Casi me asfixio", cuenta 'la Iratxe'.

"La verdad es que están más guapas con mi ropa, porque es más 'pijita'... no es tan... es mi estilo, no su estilo", dice Marta en su entrevista personal cuando las otras chicas no pueden oírle.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido