Mónica García, ante la reticencia de los hosteleros a la ley antitabaco: "Ya pasó en 2010. La hostelería siempre va a gozar de buena salud"

Los detalles La ministra de Sanidad ha señalado que con la ley antitabaco buscan seguir dando pasos para "ampliar los espacios sin humo". "Queremos que los ciudadanos gocen de buena salud", ha indicado.

Mónica García ha defendido la nueva ley antitabaco frente a las críticas de los hosteleros, recordando que en 2010 se vivió una situación similar. La ley busca ampliar los espacios sin humo, lo que ha generado malestar en José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, quien afirma que no hubo consenso con el sector ni con la sociedad. La ministra de Sanidad ha respondido que esos argumentos ya se escucharon en 2010 y que la hostelería sigue prosperando. Además, destacó que la ley también protege a los trabajadores en las terrazas.

Mónica García ha respondido a las críticas de los hosteleros por la nueva ley antitabaco, recordando que ya en 2010 se vivió algo parecido. "Esta ley va a seguir dando pasos para ampliar los espacios sin humo", ha asegurado.

Precisamente, antes de ella, José Luis Álvarez Almeida, presidente de Confederación Empresarial de Hostelería de España, ha concedido una entrevista en Al Rojo Vivo donde ha dejado claro su malestar por esta iniciativa.

"No es un consenso del diálogo con el sector ni es un consenso con la sociedad española, porque nosotros en nuestras encuestas que hacemos en nuestros bares, no hay ninguna crítica a que haya fumadores y no fumadores en nuestras terrazas", ha explicado, asegurando que "no solo perjudica a la hostelería, sino a toda la sociedad española".

La ministra de Sanidad ha reaccionado a estas declaraciones asegurando que está empleando "los mismos argumentos" que ya se pudieron escuchar en 2010. "Ese año también salieron en tromba diciendo que vendría un apocalipsis económico y que la gente dejaría de ir a los bares", ha recordado.

Un hecho que ha destacado que, con el tiempo, ha quedado claro que no es verdad. "Si hay alguien que goza de buena salud en este país es la hostelería", ha recalcado, asegurando que las personas no van a dejar de ir a los bares.

Además, ha aclarado que esta ley no solo protege a los ciudadanos, también a los trabajadores que están todo el día en esas terrazas. "Queremos que gocen de buena salud", ha zanjado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.