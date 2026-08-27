El ingenioso truco viral de un Golden Retriever para combatir las altas temperaturas

Este Golden Retriever ha encontrado la manera más sencilla de combatir el calor sin mover más de lo necesario: activar con su propia pata el dispensador de hielo.

El protagonista del viral tiene muy claro dónde está la solución cuando aprieta el calor. Se acerca al dispensador, pulsa el botón con una de sus patas y espera a que caigan los cubitos. En cuanto salen dos hielos, los recoge rápidamente con la boca y se los lleva como si nada. Una escena que deja al plató de Aruser@s completamente sorprendido. "Solo les falta hablar", comenta entre risas Angie Cárdenas.

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