Un grupo de mujeres empapela el coche de un hombre con fotos y capturas de WhatsApp para destapar su infidelidad

Venganza colectiva en Aruser@s: un grupo de mujeres engañadas por el mismo hombre, decidió unir fuerzas y llenar su vehículo de fotografías y conversaciones para destapar su infidelidad.

Los virales sobre infidelidades son ya un clásico en el plató de Aruser@s. A lo largo de los años, el programa ha mostrado todo tipo de venganzas tras descubrir una traición. Desde mujeres que pintan el coche de sus parejas con mensajes como "mal polvo", hasta quienes rayan el vehículo o les obligan a pasear por un centro comercial con un cartel para que todo el mundo sepa que han sido infieles.

Pero este nuevo caso va un paso más allá. Se trata de un grupo de mujeres que, presuntamente, habrían sido engañadas por el mismo hombre y decidieron unir fuerzas para desenmascararlo.

¿Su particular venganza? Cubrir el coche del supuesto infiel con fotografías comprometedoras y capturas de conversaciones de WhatsApp para demostrar que mantenía relaciones con varias de ellas al mismo tiempo.