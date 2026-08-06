El monólogo de Alexis Valdes sobre las diferencias entre los humanos y los animales: "El perro llega a un sitio, lo mea y ya es suyo"

Alexis Valdés hablaba en este monólogo de El Club de la Comedia sobre todo lo que había reflexionado después de haber ido al zoo con sus hijos y llegaba a la conclusión de que es mucho mejor ser un animal que un hombre.

El humorista Alexis Valdés aprovechó su paso por El Club de la Comedia para lanzar una inesperada defensa del reino animal y cuestionar algunas de las costumbres más arraigadas de los seres humanos. Tras visitar un zoológico con sus hijos, el cómico aseguró haber llegado a una conclusión demoledora: "Es mucho mejor ser un animal que ser una persona".

A su juicio, la principal ventaja es que los animales "no piensan" y, por tanto, "no se comen el coco, no se estresan ni se angustian". Como ejemplo puso al león, que "es el rey de la selva en pelota" y no necesita medallas, bandas ni espadas para imponer respeto, a diferencia de la realeza humana.

La reflexión derivó después hacia el mercado de la vivienda, donde el cómico presentó un revolucionario modelo de acceso a la propiedad inspirado en los perros. "Le gusta un lugar, llega, lo mea y ya es suyo", resumió, lamentando que las personas necesiten hipotecas, notarios y abogados para conseguir el mismo objetivo. Según su teoría, los auténticos propietarios de las casas no son quienes pagan la letra del banco, sino sus mascotas: "Tú duermes ahí. El que vive en esa casa es el perro". El animal, recordó, disfruta del inmueble sin pintar paredes, sin trabajar y con la única preocupación de echarse una siesta estratégica.

El análisis concluyó con un llamamiento a adoptar una filosofía de vida más instintiva y menos obsesionada con las apariencias. Alexis defendió que los animales viven "sin prejuicios", hacen las cosas "como algo natural" y no pierden el tiempo criticándose unos a otros. Como receta para alcanzar esa felicidad, pidió al público: "No piensen tanto, joder. Lleven una vida más simple. Más animales".

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