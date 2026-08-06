Ahora

Aruser@s Fresh

Una tiktoker critica el precio de los campamentos de verano: "Luego dicen que la natalidad baja"

La tiktoker '@mami.de_tres' critica en este vídeo el elevado precio de los campamentos de verano para los niños pequeños: "¿Dónde metemos a los niños todo el verano?, calienta, abuelo, que sales".

Mamidetres

La tiktoker '@mami.de_tres' ha lanzado un 'zasca' en este vídeo a los campus de verano: "Acabo de pagar 1.344 euros del campus de verano de mis tres hijos y son solo tres semanas". Además, critica que "no les dan de comer ni de desayunar": "No les dan nada de 9 de la mañana a 13 horas". "No es que el mío sea caro, mi vecina me ha dicho que no puede tener más hijos", señala la influencer, que destaca que "luego hay que irse de vacaciones": "A ver quién va luego de vacaciones pagando este dineral". "Luego dicen que la natalidad baja, pero ¿dónde metemos a los niños todo el verano?", se pregunta y bromea: "Calienta, abuelo, que sales".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La ambigüedad del PP con Ceuta: Ayuso y la dirección pide que los migrantes "vuelvan a casa" y sus gobiernos con Vox ya se oponen a acoger a menores
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Ucrania ataca una de las principales refinerías de petróleo de Rusia por segunda noche consecutiva tras un ataque récord con 600 drones
  3. Detienen en Puerto Lumbreras al hombre acusado de matar a cuchilladas a su expareja en un centro comercial de Murcia
  4. Ayuso se desvincula de la compra del ático secreto y deriva a su consejero: "Yo no tengo ni la menor idea"
  5. Infantino pasa por encima de España e implora apoyo a Marruecos ofreciéndole albergar la final del Mundial 2030
  6. El dueño del bar que mató a su cliente en Valencia tardó más de tres horas en llamar a la Policía porque intentó simular un robo