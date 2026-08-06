Una tiktoker critica el precio de los campamentos de verano: "Luego dicen que la natalidad baja"

La tiktoker '@mami.de_tres' critica en este vídeo el elevado precio de los campamentos de verano para los niños pequeños: "¿Dónde metemos a los niños todo el verano?, calienta, abuelo, que sales".

La tiktoker '@mami.de_tres' ha lanzado un 'zasca' en este vídeo a los campus de verano: "Acabo de pagar 1.344 euros del campus de verano de mis tres hijos y son solo tres semanas". Además, critica que "no les dan de comer ni de desayunar": "No les dan nada de 9 de la mañana a 13 horas". "No es que el mío sea caro, mi vecina me ha dicho que no puede tener más hijos", señala la influencer, que destaca que "luego hay que irse de vacaciones": "A ver quién va luego de vacaciones pagando este dineral". "Luego dicen que la natalidad baja, pero ¿dónde metemos a los niños todo el verano?", se pregunta y bromea: "Calienta, abuelo, que sales".

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