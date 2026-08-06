La caótica carrera de unos huéspedes a las ocho de la mañana para conseguir una hamaca en un hotel de Benidorm

Aruser@s Fresh recupera el viral de la frenética carrera por hacerse con una hamaca en un hotel de Benidorm. Aunque las imágenes son de Semana Santa, la escena sigue siendo de lo más habitual este verano.

La lucha por conseguir una buena hamaca junto a la piscina vuelve a convertirse en protagonista. Aruser@s Fresh ha recuperado un viral grabado a principios de Semana Santa que, meses después, sigue reflejando una escena muy habitual en muchos hoteles durante el verano.

En las imágenes, grabadas por una huésped en un hotel de Benidorm, dcenas de personas esperan el momento en que se abre el acceso a la zona de la piscina. En cuanto dan las ocho de la mañana y se da el "pistoletazo de salida", los clientes salen corriendo con toallas y pertenencias para reservar las mejores hamacas.