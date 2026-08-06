Mariana Nannis reflexiona sobre la amistad en Mujeres ricas: "Todo es una hipocresía, menos los animales y los buenos amigos"

Mariana Nannis afirma en este vídeo de Mujeres ricas que sus "amigos gais no son hipócritas" y le dicen si algo le queda mal: "Me dicen si algo me queda divino o me tengo que sacar algo porque es un horror porque parezco un espantapájaros".

Mariana Nannis hace una reunión con sus hijos y amigos para comer comida tailandesa en su casa en Mujeres ricas. Y es que la entonces mujer del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia asegura que prefiere hacer vida social en su casa: "Fui a un bar para ver cómo era, pero cuando lo vi me metí en casa". Y es que la modelo destaca en este vídeo de Mujeres ricas que "el mundo es una hipocresía": "Todo es una hipocresía, menos los animales y los buenos amigos".

"Mis amigos gais no son hipócritas, me dicen si algo me queda divino o me tengo que sacar algo porque es un horror porque parezco un espantapájaros", confiesa Mariana Nannis mientras que Charlotte, su hija, afirma que ya no tiene "mejores amigas, solo amigas". Por su parte, su otro hijo, Axel, asegura que cada uno de sus amigos "tiene su carácter diferente": "Yo elijo a mis amigos y ellos me eligen a mí".

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