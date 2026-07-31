El monólogo de Isabel Ordaz sobre su traumática visita al zoo y su encuentro con los monos: "Parecían una excursión de ingleses en Salou"

La actriz Isabel Ordaz, la mítica Isabel 'Hierbas' de Aquí no hay quien viva, se marcaba este pedazo de monólogo en El Club de la Comedia sobre lo mal que lo pasó visitando a los monos de un zoo.

La actriz Isabel Ordaz convirtió una visita familiar al zoo en una investigación improvisada sobre el lado más gamberro del reino animal durante su monólogo en El Club de la Comedia. La intérprete cargó sin piedad contra los monos, a los que definió como "degenerados" y "psicópatas", antes de rematar con una teoría alternativa sobre la evolución: "No es que vengamos del mono, es que huimos de él por sinvergüenza". Según su relato, el recinto de los simios era un festival de suciedad, gritos y desenfreno que, a su juicio, parecía "una excursión de ingleses en Salou".

Ordaz aseguró que el espectáculo era tan subido de tono que llegó a pensar que sus hijos estaban presenciando un botellón, aunque enseguida descartó la idea porque, bromeó, "en un botellón no se practica tanto sexo". "Monos, que estáis en el zoo, que hay niños. Esperad a que cierren", exclamó, antes de ironizar con que sus hijos "han visto más sexo en diez minutos de monos" que ella "en diez años de Canal Plus". La actriz tampoco dejó escapar a los koalas, de los que dijo que "no hay un documento gráfico donde haya un koala con los ojos abiertos", ni a los leones, a los que calificó de auténtico "coñazo" por pasarse el día dormidos.

Eso sí, el paseo terminó encontrando un inesperado héroe: el elefante. Para Ordaz, contemplar cómo el paquidermo hace sus necesidades justifica por sí solo el precio de la entrada. "Poco me han cobrado", resumió entre risas, convencida de que pocas experiencias unen tanto a una familia como posar junto al monumental "zurullo" del animal. Aunque para repetir la foto, reconoció, tendrá que volver a atravesar la temida jaula de los monos.

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