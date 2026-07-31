La sorpresa del dueño de una casa al encontrarse un globo aerostático con 13 personas en su jardín

Un hombre salió al patio de su casa y descubrió que un globo aerostático había aterrizado en su jardín con una familia al completo a bordo.

Un vecino vivió una escena de lo más insólita cuando salió al patio de su casa con el móvil en la mano y se encontró un globo aerostático que había aterrizado en su jardín. En el interior de la cesta viajaban 13 personas que, lejos de mostrarse preocupadas, sonreían ante la inesperada situación.

Tal y como se aprecia en el vídeo sobre estas líneas, el globo permanece unos instantes en el jardín de la vivienda antes de volver a elevarse y continuar su recorrido, dejando al propietario de la casa con una anécdota difícil de olvidar.

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