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La sorpresa del dueño de una casa al encontrarse un globo aerostático con 13 personas en su jardín

Un hombre salió al patio de su casa y descubrió que un globo aerostático había aterrizado en su jardín con una familia al completo a bordo.

La sorpresa del dueño de una casa al encontrarse un globo aerostático con 13 personas en su jardín

Un vecino vivió una escena de lo más insólita cuando salió al patio de su casa con el móvil en la mano y se encontró un globo aerostático que había aterrizado en su jardín. En el interior de la cesta viajaban 13 personas que, lejos de mostrarse preocupadas, sonreían ante la inesperada situación.

Tal y como se aprecia en el vídeo sobre estas líneas, el globo permanece unos instantes en el jardín de la vivienda antes de volver a elevarse y continuar su recorrido, dejando al propietario de la casa con una anécdota difícil de olvidar.

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