Pedro Mansilla afirma que la aspiración secreta de María Jesús Montero "es ser Lola Flores"

El sociólogo experto en moda analizaba en El Intermedio el estilo de la socialista andaluza y el líder del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

El Intermedio recuerda el análisis que Pedro Mansilla hizo de los estilos de Juan Manuel Moreno Bonilla y María Jesús Montero, candidatos, en ese momento, a la Juan de Andalucía. El primero que se sometía el escrutinio del experto en moda fue el Popular.

Mansilla explicaba que Moreno Bonilla, a pesar de ser nacido en Barcelona y criado en Málaga, se había aclimatado perfectamente a Sevilla. Tanto "que parece el típico entre médico con consulta privada y abogado de los que llevan temas fiscales". "De hecho, muchas veces se viste que casi parece a un torero y no a un torero normal y corriente, sino al Litri, que fue nombrado el hombre más elegante del mundo", añadía.

Así, el sociólogo cree que el líder del Partido Popular andaluz es "muy moderado, muy templado". "Creo que él quiere ser buena persona. Va vestido de un médico que quiere ser buena persona", reflexiona. Una de las prendas que más utiliza es el chaleco acolchado que, además, como señalaba el Gran Wyoming, se ha convertido en un símbolo de la derecha.

El origen de esta prenda, como explicaba Mansilla, se remontaba al año 36 en Estados Unidos, donde un hombre, Eddie Bauer, "decidió tener un plumas completo, pero le quitó las mangas, precisamente, porque él era un gran aficionado a la pesca y sin mangas permitía una cierta libertad de movimientos". Otra procedencia posible, como añadía, es la caza.

Esta prenda fue adoptada por la Casa Real Inglesa que influenció mucho a la derecha. La prenda quedó vinculada al elitismo de ir a pesar o cazar, y como la derecha es muy aspiracional, "la toma no para ir a cazar o para pescar, sino para parecer que caza o pesca", reflexionaba.

Montero, más atrevida

En cuanto a Maria Jesús Montero, para Mansilla es "totalmente diferente a Juanma Moreno". "Ella es una mujer de formación médica, aunque luego se ha dedicado toda su vida a la gestión médica", explicaba.

Para Mansilla, la aspiración secreta de la socialista es ser Lola Flores. "Ella es una persona que realmente no es que sea un bellezón, pero ha sido muy guapa y sigue siendo guapa a pesar de lo que opinan otros presidentes de comunidades", afirmaba.

"Tiene un poco esa especie de feminidad cultivada en el microclima sevillano de una mujer que le gusta, de alguna manera exhibir, su poderío físico", reflexionaba. El sociólogo cree que Montero "vestiría de Dolce & Gabbana, porque siempre ha sido muy osada, muy atrevida, muy muy femenina, en el cliché clásico de la palabra".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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