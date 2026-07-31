Juanma Romero analiza la crisis migratoria de Ceuta: "Es evidente que esto no sucede si Marruecos no quiere que pase"

El periodista Juanma Romero cree que el Gobierno ha llegado tarde a la respuesta a la crisis migratoria que está viviendo Ceuta en estas últimas horas, con la llegada de casi 50.000 personas en las últimas 24 horas. En el vídeo podemos ver su análisis completo.

Ante la crisis migratoria que está produciendo en estos momentos en la ciudad autónoma de Ceuta, el periodista Juanma Romero, de El Independiente, cree que "el Gobierno ha reaccionado tarde", recordando, así, los hechos que se sucedieron durante este jueves, cuando se produjo la llegada de miles de personas a la ciudad autónoma desde Marruecos.

Así, señala que "el Gobierno reaccionó después de que el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta pidiese la declaración de emergencia nacional. Dijo que no, porque no da cobertura la Ley de Protección Civil y después tuvo que actuar casi a trompicones, porque por la tarde tuvo que desplegar el Ejército, que es verdad que lo había pedido el PP, y luego ya cerró la frontera con Melilla".

Sin embargo, a Romero lo que le pareció más "llamativo" fue la postura que tuvo el Gobierno con Marruecos: "Me llamó la atención que en todo momento intentó descargar de todo tipo de responsabilidad a Marruecos, cuando era evidente, y lo estamos viendo en las imágenes constantemente, que se inhibía en la frontera. Es evidente que esto no sucede si Marruecos no quiere que pase".

Por lo tanto, según el periodista, "lo que está haciendo el Gobierno es intentar no chocar, como ocurrió en 2021, con Marruecos, pero se tiene que preguntar qué es lo que ha pasado": "No me vale simplemente el hecho de decir que hay una sentencia judicial. Hay algo más. Es evidente que ha molestado a Marruecos y que ha reaccionado así", remata Romero.

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