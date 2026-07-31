JUPOL alerta de la falta de efectivos en Ceuta: "La situación para la Policía ha sido aboslutamente insostenible"

Ibán Domínguez, portavoz del sindicato de Policía Nacional, JUPOL, explica que la situación de sus compañeros es de absoluto desbordamiento: "Están absolutamente desbordados, al igual que la población ceutí, y se sienten, además, abandonados", confiesa en Al Rojo Vivo.

Casi 50.000 migrantes habrían entrado en Ceuta en las últimas 24h, seis veces más que en 2021. La situación es bastante complicada e Ibán Domínguez, portavoz de JUPOL, uno de los sindicatos de la Policía Nacional, denuncia en Al Rojo Vivo la falta de efectivos y cómo se encuentran en estos momentos los compañeros desplazados a la ciudad autónoma.

"Están absolutamente desbordados, al igual que la población ceutí, y se sienten sinceramente abandonados. Mis compañeros este jueves no podían ni asegurar tan siquiera su propia integridad y, por tanto, no podían asegurar tampoco la seguridad de los ceutíes", explica Domínguez, señalando que esta es una situación "absolutamente límite, que requiere de apoyo por parte del Ministerio del Interior y refuerzos desde la Península".

El agente explica que la jefatura de Ceuta tiene poco más de 500 personas, que parecen muchas, pero ahí hay que englobar a los compañeros que hacen labores administrativas como expedición, DNI, extranjería, judicial, etc. En el mejor de los casos, seguridad ciudadana será un tercio de esos 500 y especialistas en control de orden público, hay una unidad allí de VR pequeña y había desplazados desde la península un grupo de UIP que apenas superaban los 40 miembros

"Ayer (jueves, 30 de julio) vi imágenes de mis compañeros de UIP en el CETI en una inferioridad numérica alarmante. La situación ha sido absolutamente insostenible, no solo para la Policía Nacional, sino también para la Guardia Civil, que no podían ni tan siquiera asegurar su propia integridad. Esta noche ha sido un auténtico caos en Ceuta", confiesa. De hecho, explica que "los ceutíes se han organizado para intentar asegurar sus comercios y sus viviendas".

"Es una situación absolutamente insostenible, que esperemos que se vaya resolviendo poco a poco con apoyo desde la Península, porque desde luego mis compañeros que están allí en Ceuta están en una inferioridad numérica con la que no pueden trabajar", afirma Domínguez.

En el vídeo podemos ver al completo esta entrevista, donde aborda también el trabajo de la policía marrroquí, que asegura "llega con 24 horas de retraso".

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