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La cómica destreza de un hombre al quedarse dormido y roncando mientras flotaba en una piscina

Dormir en una hamaca ya tiene mérito, pero hacerlo mientras flotas boca arriba en una piscina parece otro nivel. Este insólito viral dejó completamente sorprendidos a los colaboradores de Aruser@s.

La cómica destreza de un hombre al quedarse dormido y roncando mientras flotaba en una piscina

En Aruser@s Fresh recuperamos uno de los vídeos más sorprendentes de la temporada. En él, un hombre aparece completamente dormido mientras flota boca arriba en el centro de una piscina.

La escena está grabada por su mujer, que no da crédito a lo que ve. Entre risas, enfoca a su marido mientras este permanece inmóvil, roncando y sin dejar de flotar sobre el agua.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la habilidad deja completamente alucinados a los colaboradores de Aruser@s.

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