La advertencia de la madre de 'la Iratxe' cuando le dice que quiere dedicarse a la tele: "Esto es pan para hoy y hambre para mañana"

La madre de Iratxe está convencida de que su hija tiene demasiados pajaritos en la cabeza y quiere que se dedique a algo de provecho. A ella, esto de la tele, no acaba de encajarle.

Iratxe ha ido al convento de las Carmelitas para ayudar a su madre, que trabaja allí, a acabar antes con sus tareas. Después de haber intentado poner música para perrear mientras los frailes están en misa y quemar con la plancha una camisa, nuestra princesa de barrio se pone el mandil para fregar, tal y como le están pidiendo.

"Mama, hay que buscar siempre el lado positivo de las cosas. El lado positivo de quemar la camisa es que así tienes un trapo nuevo para limpiar los cristales", dice, sacando (de nuevo) de quicio a la mujer. "Yo no quiero ser una fregona, que no tengo nada en contra, pero a mí lo que me gusta es la tele", reconoce.

Su madre le pide que sea "más sensata": "Esto es pan para hoy y hambre para mañana".

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