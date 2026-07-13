Carlos Segovia ve "un error" las palabras de Rajoy y le pide que rectifique: "El fútbol le ha hecho perder los papeles"

El subdirector de 'El Mundo' contrapone el artículo de Rajoy con las decisiones adoptadas durante su etapa en La Moncloa, cuando su Ejecutivo impulsó la nacionalización de deportistas para competir con España.

El subdirector de 'El Mundo', Carlos Segovia, ha calificado de "error" las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa y ha considerado que el expresidente debería rectificar por unas declaraciones que, a su juicio, no encajan con su trayectoria política.

"Una de las pocas cosas que le pueden hacer perder los papeles es el fútbol y, en este caso, los ha perdido. Es un error claro de Mariano Rajoy", ha afirmado.

Segovia ha recordado que durante los gobiernos de Rajoy se impulsaron procesos de nacionalización de deportistas para que pudieran competir con España, por lo que considera que el artículo publicado en 'El Debate' contradice esa práctica.

"Es impensable porque el Gobierno de Mariano Rajoy nacionalizó deportistas, como Orlando Ortega. Con mucho pragmatismo se le concedió rápidamente la nacionalidad para que pudiera conseguir una medalla para España en los Juegos Olímpicos. Es decir, hizo justamente lo contrario de la filosofía que transmite ahora ese artículo", ha explicado.

Por ello, ha insistido en que el expresidente "se ha equivocado" y que "lo mejor sería que rectificara". No obstante, también ha criticado la reacción del Ejecutivo y ha reprochado que se haya centrado en las declaraciones de Rajoy mientras, a su juicio, guarda silencio sobre otros expresidentes.

"Es lógico que el Gobierno critique a Rajoy porque ha cometido un error, igual que lo ha hecho el Gobierno francés. Pero llama la atención que se ponga el foco sobre un expresidente por un artículo y no se diga nada de otro expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el que pesan acusaciones judiciales. Ese contraste desconcierta a muchos ciudadanos", ha concluido.

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