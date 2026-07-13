Carlos Cué, sobre las palabras de Rajoy: "Hace cinco años era impensable que escribiera algo así; dice mucho de dónde está hoy la derecha española"

El periodista critica el artículo de Mariano Rajoy sobre la selección francesa y sostiene que refleja la evolución del discurso de la derecha española. Al mismo tiempo, cuestiona la lógica de negar la identidad de jugadores como Mbappé.

El periodista de 'El País' Carlos Cué ha analizado en Al Rojo Vivo la polémica generada por el artículo de Mariano Rajoy en 'El Debate', en el que afirmó que la selección francesa disputa el Mundial "sin franceses". Para Cué, las palabras del expresidente reflejan un cambio significativo en el discurso de la derecha española.

"La lógica de ese argumento te lleva a decir que Lamine Yamal tampoco es español. Es exactamente la misma lógica", ha afirmado aplicando el mismo discurso de Rajoy a la selección española.

El periodista ha subrayado que no se trata de una declaración improvisada, sino de un texto escrito y meditado, lo que, a su juicio, aumenta su relevancia política:"Es muy importante porque está escrito. Conociendo a Mariano Rajoy, ese artículo está redactado, revisado y releído. No es un comentario espontáneo".

Cué ha asegurado que resulta "impensable" que Rajoy hubiera publicado un texto de ese contenido hace una década, incluso después de abandonar la Presidencia del Gobierno.

"Yo he seguido a Mariano Rajoy durante muchísimos años y era impensable que escribiera algo así hace diez años, incluso hace cinco. Que lo haga ahora dice muchas cosas de dónde está la derecha española y, en general, la derecha europea", ha sostenido.

A su juicio, aunque Rajoy pudiera haber mantenido determinadas opiniones en el pasado, nunca las habría expresado públicamente porque siempre cultivó una imagen de dirigente moderado y dialogante.

"Rajoy siempre quiso proyectar el perfil de un político moderado, un hombre de diálogo, un representante de la derecha tradicional. No de alguien que cuestiona la nacionalidad de un ciudadano francés. Porque, al final, ¿de qué está hablando? De Kylian Mbappé. ¿De verdad se puede sostener que Mbappé no es francés?", ha concluido.

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