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Experto forestal

Paco Castañares advierte sobre los incendios: "Todavía no estamos alcanzando los niveles que vamos a alcanzar en las próximas dos semanas"

Paco Castañares, experto forestal, explica en Al Rojo Vivo, que este lunes "se van a dar condiciones generales en todo el país, sobre todo en la parte oriental, que es la que más está sufriendo los incendios para que se puedan estabilizar". En el vídeo, los detalles.

Castañeres - Teruel

Un incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel) ha provocado desalojos preventivos y ha movilizado al terreno a la UME. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha activado el Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales y más de 100 efectivos ya trabajan en la contención del fuego.

Paco Castañares, experto forestal, explica que "esta zona es complicada, pero hay unas condiciones meteorológicas idóneas para estabilizar los incendios, incluso para controlarlos". Además, señala que este lunes "se van a dar condiciones generales en todo el país, sobre todo en la parte oriental, que es la que más está sufriendo los incendios, para que se puedan estabilizar".

Por su parte, asegura que le preocupa más el norte "por las tormentas sobre todo, y por la recurrencia de incendios en el Bierzo y en el norte de la provincia de León", también un poco en Galicia, añade, "que había un incendio en Rivas, que era bastante incontrolable".

Sin embargo, recalca el experto que "todavía no estamos alcanzando los niveles que vamos a alcanzar en las próximas dos semanas": "A nivel de la voracidad de los incendios, si acompañan las condiciones más atmosféricas que meteorológicas, que realmente pueden multiplicar la virulencia, la intensidad y la velocidad de propagación", concluye Castañares.

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