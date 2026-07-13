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El monólogo de Raúl Cimas sobre los celos: "Mi novia me dejó porque en su foto del DNI salimos los dos"

Raúl Cimas reflexiona en su monólogo sobre cómo ha sido recibir, por error, "la visita de dios": "Me ha entrado una crisis existencial y no dejo de preguntar cosas, incluso, mi novia me ha dejado".

El monólogo de Raúl Cimas sobre los celos: "Mi novia me dejó porque en su foto del DNI salimos los dos"

"El otro día me pasó una cosa muy fuerte, estaba en casa solo", arranca su monólogo en El Club de la Comedia Raúl Cimas, que destaca que "apareció una luz celestial que pensaba que iba a morir, pero me hipnotizó y me llenó el cuerpo de una sensación de plenitud". "Era algo increíble, estaba hipnotizado, era dios", afirma Raúl Cimas, que confiesa que le dijo que se "había equivocado".

"Desde la visita de dios he entrado en crisis existencial y no me dejo de preguntar cosas", afirma Raúl Cimas en el vídeo, donde confiesa que su novia le ha dejado por no parar de preguntarle a dónde iba y con quién: "Dice que soy celoso, es verdad que no le dejaba que fuera sola a ningún lado, una vez se hizo la foto del DNI y en el plano salimos los dos". "Me dijo también que era un inseguro y le dije, 'no sé'", recuerda el cómico en su monólogo, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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