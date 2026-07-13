¿Es útil el envío de un Es-Alert en un incendio como el de Los Gallardos?: "En ciertas condiciones, sí": el experto forestal Paco Castañares despeja las dudas

Paco Castañares, experto forestal, explica si realmente un envío de un Es-Alert en el incendio de Los Gallardos, de Almería, del pasado jueves, hubiera sido conveniente o no. En el vídeo, todos los detalles de su explicación.

La Junta de Andalucía sigue defendiendo su "decisión técnica" de no usar el ES-Alert en el incendio de Los Gallardos. Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno andaluz, insiste en que no enviar el mensaje ES-Alert a la población afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería) fue una decisión técnica y no política. "Quien conoce cómo funciona sabe que no se podía utilizar", ha asegurado.

Paco Castañares, experto fortestal, responde a esta cuestión en Al Rojo Vivo: "¿Realmente es útil el envío de un mensaje de este tipo en un incendio como el que hemos visto en Los Gallardos? Tenía sentido?", le pregunta Inés García Caballo, presentadora de Al Rojo Vivo este lunes.

Según el experto, "tiene sentido en ciertas condiciones. Eso es, ¿qué objetivo u objetivos pretendemos? Si lo que pretendemos es avisar a la población mandando un mensaje de este tipo para decir: 'Cuidado, que hay un incendio en la zona, que esté prevenida porque va a recibir instrucciones en las próximas horas o en los próximos minutos de Protección Civil sobre si tiene que evacuar o tiene que confinarse'".

Pero, "resolver el problema de la evacuación o del confinamiento con un sólo ES-Alert es imposible, porque además no sabe a quién dirigirlo. No puede discriminar. Eso se mueve por antenas. Las antenas ocupan polígonos y parcelas de territorio y aparece el mensaje a todos los móviles que haya allí, con independencia de las compañías a las que pertenezcan (...) Es decir, como no es una instrucción concreta, no se puede resolver con un ES-Alert", aclara.

En el vídeo podemos ver al completo y al detalle su intervención en Al Rojo Vivo.

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