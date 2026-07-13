Carlos Cué califica como "muy importante" la imagen de Sánchez junto a Moreno en Los Gallardos: "El discurso del PP es que el presidente es prácticamente un dictador"

La visita de Pedro Sánchez a Almería tras el incendio deja una imagen de normalidad institucional junto a Juanma Moreno. Para el periodista de 'El País', el encuentro cobra un especial significado político en un contexto de fuerte polarización entre el Gobierno y la oposición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este lunes a Almería para conocer de primera mano la situación tras el devastador incendio de Los Gallardos. A su llegada ha sido recibido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con quien ha intercambiado un saludo antes de interesarse por la evolución de la emergencia.

La visita se produce cuando el incendio ya ha sido estabilizado y las llamas están extinguidas, aunque la situación sigue siendo muy delicada. Los equipos de emergencia continúan trabajando tras las ocho denuncias por desaparición registradas, mientras decenas de vecinos esperan poder regresar a sus viviendas y numerosos municipios siguen sufriendo problemas en el suministro de agua y electricidad.

Durante el recorrido, Sánchez ha saludado a las principales autoridades implicadas en la gestión de la emergencia, entre ellas alcaldes de los municipios afectados y representantes de las distintas administraciones. También ha coincidido con la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora secretaria general del PSOE Andalucía.

Precisamente sobre la imagen de normalidad institucional entre el presidente del Gobierno y el presidente andaluz ha reflexionado el periodista de 'El País', Carlos Cué, durante el programa Al Rojo Vivo. A su juicio, el encuentro tiene una carga política que va más allá de la gestión de la emergencia.

"Este es un poco el PP de antes, el PP de Juanma Moreno, el PP tradicional. Su perfil ha cambiado desde que ha tenido que pactar con Vox y asumir algunas de sus exigencias, pero este tipo de imágenes son muy significativas", ha afirmado.

Cué ha recordado que el discurso mantenido por el PP y Vox contra Pedro Sánchez contrasta con la normalidad institucional mostrada durante la visita: "No olvidemos que el PP está diciendo que este señor es un dictador, que es un presidente ilegítimo. Y, sin embargo, ese supuesto dictador aparece relacionándose con total normalidad con el presidente de la Junta de Andalucía".

Para el periodista, escenas como esta deberían ser habituales en cualquier democracia, pero el actual clima de polarización les otorga un significado especial.

"En circunstancias normales no tendrían ninguna trascendencia. Es lo lógico: ha habido un incendio, hay víctimas mortales y el presidente del Gobierno, el presidente de la Junta y los alcaldes trabajan juntos. Esa debería ser la normalidad institucional. Pero en un país tan polarizado como este, esa imagen adquiere una importancia política evidente", ha concluido.