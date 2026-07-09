Ahora

Hemeroteca de Mujeres ricas

"Cuando tienes un marido que era futbolista en Italia consigues cualquier cosa": Mariana Nannis se sincera en 'Mujeres ricas'

"¿Cómo consigues ropa que solo sale en pasarela y que no pasa por tienda?", pregunta su estilista y amigo, Óscar, a Mariana, que responde en el vídeo: "Se consigue, cuando tienes un marido que era futbolista en Italia".

Mariana Nannis confiesa ser "una enferma de la ropa" al enseñar su vestidor, de más de un millón de euros: "Compro los vestidos repetidos"

En el segundo capítulo de Mujeres ricas Mariana Nannis charla en su vestidor con su estilista y amigo, Óscar, a quien confiesa que puede llegar a tener más de 1.500 prendas de ropa. Incluso, la mujer enseña a cámara prendas únicas en el mundo. "¿Cómo consigues ropa que solo sale en pasarela y que no pasa por tienda?", pregunta el estilista a la exmujer del futbolista argentino Claudio Paul Caniggia, que responde en el vídeo: "Se consigue, cuando tienes un marido que era futbolista en Italia consigues cualquier cosa".

"Ya no me pruebo los vestidos", destaca Mariana Nannis, que confiesa que, a veces, se los compra "repetidos" e, incluso, "del mismo color". "Me gusta las cosas buenas, no es un pecado", afirma rotundo la argentina, que confiesa que en el tema del calzado va más allá: "Con el calzado compro triple".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Trump recula y asegura que España se "ha redimido por completo" tras acceder a "numerosos pagos" a la OTAN
  2. La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por ser "desproporcionada" y acusa al juez Peinado de "confabular"
  3. El juez concluye que el exDAO agredió sexualmente a una subordinada y transforma la causa en sumario
  4. Hay problemas con las bajas, pero no los que dice Feijóo: no hay médicos de cabecera en fin de semana y solo 500 médicos inspectores que las revisen
  5. Imputan al antidisturbios que agredió por la espalda a una docente valenciana durante una protesta educativa
  6. Al menos 12 heridos, uno de ellos por una cornada en el brazo, en un tercer encierro de San Fermín con muchas caídas