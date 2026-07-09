"Cuando tienes un marido que era futbolista en Italia consigues cualquier cosa": Mariana Nannis se sincera en 'Mujeres ricas'

"¿Cómo consigues ropa que solo sale en pasarela y que no pasa por tienda?", pregunta su estilista y amigo, Óscar, a Mariana, que responde en el vídeo: "Se consigue, cuando tienes un marido que era futbolista en Italia".

En el segundo capítulo de Mujeres ricas Mariana Nannis charla en su vestidor con su estilista y amigo, Óscar, a quien confiesa que puede llegar a tener más de 1.500 prendas de ropa. Incluso, la mujer enseña a cámara prendas únicas en el mundo. "¿Cómo consigues ropa que solo sale en pasarela y que no pasa por tienda?", pregunta el estilista a la exmujer del futbolista argentino Claudio Paul Caniggia, que responde en el vídeo: "Se consigue, cuando tienes un marido que era futbolista en Italia consigues cualquier cosa".

"Ya no me pruebo los vestidos", destaca Mariana Nannis, que confiesa que, a veces, se los compra "repetidos" e, incluso, "del mismo color". "Me gusta las cosas buenas, no es un pecado", afirma rotundo la argentina, que confiesa que en el tema del calzado va más allá: "Con el calzado compro triple".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.