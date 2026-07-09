El monólogo de Joaquín Reyes sobre cómo las madres amenazan "con una sonrisa": "Se me pone la piel de gallina todavía"

Joaquín Reyes bromea en este monólogo de El Club de la Comedia sobre su madre: "Esa mujer que me había engendrado y dado la vida no mostraba ningún tipo de calor y hacía una cosa muy de madre, amenazar sonriendo".

Joaquín Reyes visitó El Club de la Comedia para realizar este monólogo en el que comparte con el público sus "preocupaciones": "¿Por qué cuando preguntas si quieres un chicle la gente te pregunta que si quiere o que si tiene?". "¿Por qué cuando vas a un bar y preguntas si la silla está ocupada o te puedes sentar te dicen que no, que no qué?", se pregunta el cómico, que responde: "¿Que no está ocupada o que no me puedo sentar?, ¿de qué mierda estamos hablando, amigo?". Por otro lado, "hay gente que te dice una de cal y otra de arena, pero, ¿cuál es la buena?".

Además, el humorista reflexiona sobre la diferencia entre hombres y mujeres: "Es verdad que somos iguales, pero las mujeres cuando os hacéis madre os volvéis cansinas. pero las madres manchegas son cansinas premium". "Mi madre era capaz de ir a mi habitación un domingo a las 15 horas llegando a voces por cómo olía", recuerda Joaquín Reyes, que bromea en su monólogo: "Esa mujer que me había engendrado y dado la vida no mostraba ningún tipo de calor y hacía una cosa muy de madre, amenazar sonriendo". "Me decía, 'tú sigue así, que, ¿sabes lo que vas a ser en la vida?, un desgraciado", recuerda Joaquín Reyes, que confiesa: "Se me pone la piel de gallina todavía".

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