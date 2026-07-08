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El "sufrimiento" de Nuria Collado con "los pinchazos profundos" en una clínica en 'Mujeres ricas": "Sangraba y me mareaba"

Rebeca Collado sorprende a su hermana, Nuria, regalándole una cita en una clínica estética, donde un prestigioso médico le pincha la cara. "Fue un poco duro pero merece la pena aguantarlo", afirma.

El "sufrimiento" de Nuria Collado con "los pinchazos profundos" en una clínica en 'Mujeres ricas": "Sangraba y me mareaba"

Rebeca Collado visita a su hermana Nuria en este segundo capítulo de 'Mujeres ricas' para llevarle por sorpresa a una clínica de estética. Allí trabaja el doctor Chams, "uno de los mejores del mundo", que pasa consulta en Francia, Gran Bretaña, Italia y España. Los clientes del doctor invierten unos 1.500 euros por sesión.

Nuria se somete a unos pinchazos en la cara y termina confesando que algunos "han sido tan profundos" que ha puesto "cara de sufrimiento": "Ha habido algunos de los pinchazos que han sido profundos, sangraba y me mareaba y todo". Y es que Nuria Collado destaca que "verlo es tremendo" y, aunque reconoce que "fue un poco duro", destaca que "merece la pena aguantarlo".

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