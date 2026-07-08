El "sufrimiento" de Nuria Collado con "los pinchazos profundos" en una clínica en 'Mujeres ricas": "Sangraba y me mareaba"

Rebeca Collado sorprende a su hermana, Nuria, regalándole una cita en una clínica estética, donde un prestigioso médico le pincha la cara. "Fue un poco duro pero merece la pena aguantarlo", afirma.

Rebeca Collado visita a su hermana Nuria en este segundo capítulo de 'Mujeres ricas' para llevarle por sorpresa a una clínica de estética. Allí trabaja el doctor Chams, "uno de los mejores del mundo", que pasa consulta en Francia, Gran Bretaña, Italia y España. Los clientes del doctor invierten unos 1.500 euros por sesión.

Nuria se somete a unos pinchazos en la cara y termina confesando que algunos "han sido tan profundos" que ha puesto "cara de sufrimiento": "Ha habido algunos de los pinchazos que han sido profundos, sangraba y me mareaba y todo". Y es que Nuria Collado destaca que "verlo es tremendo" y, aunque reconoce que "fue un poco duro", destaca que "merece la pena aguantarlo".

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