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Cuando Agustín Jiménez habló de ser bajito en su monólogo: "Mi zona de diversión está muy cerca del vertedero"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos este monólogo de Agustín Jiménez donde el cómico hace un particular alegato en defensa de las personas bajitas y encuentra ventajas donde otros solo ven inconvenientes.

Cuando Agustín Jiménez habló de ser bajito en su monólogo: "Mi zona de diversión está muy cerca del vertedero"

Por el 20 aniversario de laSexta, recuperamos este monólogo en el que Agustín Jiménez habla sobre las particularidades de ser bajito. "Soy muy bajito, tengo todo concentrado. Mi zona de diversión está muy cerca del vertedero, parece 'El Precio Justo': como te pases un poco, te comes una mierda", bromea el cómico. Aunque no todo son inconvenientes. Jiménez también encuentra sus ventajas: "Echo gominolas a un donut y ya tengo roscón de Reyes". Además, aprovecha el monólogo para cargar contra los urinarios portátiles y demostrar que "ser bajito también da mucho juego".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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