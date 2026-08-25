La diseñadora May Caso, a 'la Jessy' en su primer día como personal assistant : "Vienes hecha un adefesio"

Jessy comienza su aventura como ayudante de May Caso, pero su primer día en el atelier de alta costura no empieza precisamente con buen pie: llega tarde y, además, la diseñadora no da el visto bueno a su look.

Nada más llegar al atelier, Jessy recibe su primera bronca por llegar tarde a su primer día de trabajo, pero May Caso todavía tiene algo más que decirle sobre su imagen: "Vienes hecha un adefesio, ¿qué te dije de las extensiones de pelo?", le recrimina la diseñadora, que no tarda en poner orden y decide retirar las extensiones. Jessy reconoce que "no puede vivir sin las extensiones", pero May no está dispuesta a hacer excepciones: "Me ha tirado un tirón de pelo que me ha dejado calva", cuenta Jessy entre risas.

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