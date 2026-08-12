La abuela de 'la Jessy' cuenta su dramática historia familiar: "Mis dos hijos han estado en la cárcel, robaban para comprar droga"

Lo que iba a ser un día tranquilo en el spa se convierte en una lección magistral de la abuela de 'la Jessy' a su nieta. No quiere que la joven siga los pasos de sus padres.

'La Jessy' se va al spa con su abuela buscando un día de relax y desconexión, pero lo que encuentra es algo bastante menos zen: la bronca del siglo. La princesa de barrio, madre de un niño pequeño, acaba de rechazar un trabajo como frutera en el mercadillo y vuelve a estar en el paro. Y su abuela, que lleva demasiado tiempo haciendo de banco, supermercado y fondo de emergencia familiar, ha llegado al límite.

"No puedes estar todos los días 'abuela, esto', 'abuela, lo otro'", le reprocha la mujer, visiblemente harta de que su nieta acuda a ella para solucionar cualquier problema. Y es que, según explica, lleva años tirando del carro familiar. "Empecé con tu padre dándole de comer porque no trabajaba, luego llegó tu madre a comer de la sopa boba y luego llegaste tú, que eras pequeña, pero ya vas creciendo", le recuerda, dejando claro que la lista de personas a las que ha tenido que mantener no ha dejado de crecer.

Ahora la situación se repite con el bisnieto. Si al pequeño le faltan pañales, la abuela los paga. Si necesita leche con calcio, también. Y si hacen falta ropa o zapatos, ahí está ella de nuevo. Un gasto detrás de otro que, sumado a todo lo anterior, empieza a hacer mella en su paciencia... y en su bolsillo.

La conversación se calienta hasta que 'la Jessy' plantea una solución laboral que probablemente no estaba en los planes de su abuela: "¿Qué quieres, que me vaya de puta a una rotonda?". La respuesta no parece pasar por ahí, aunque quién la señora estaría más abierta a otras salidas profesionales, como convertirse en gogó, al estilo de Marta, otra de nuestras princesas de barrio.

Más allá de la bronca, la conversación deja al descubierto una realidad familiar mucho más dura. La abuela está agotada y relata ante las cámaras de laSexta una dramática historia marcada por la adicción de sus hijos a las drogas, una situación que ha condicionado durante años su vida y que explica, en parte, por qué ha terminado asumiendo tantas responsabilidades económicas y familiares. Ambos estuvieron en la cárcel. Y ahora ya no están aquí.

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