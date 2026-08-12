Ahora

Eclipse solar

Sigue en directo el fenómeno astronómico del siglo

Aruser@s Fresh

La novia de una boda es transportada hasta el altar metida en un ataúd

En esta boda gótica, la novia no pasea del brazo de su persona especial hasta el altar, sino que es transportada en ataúd hasta el momento del encuentro con su futuro marido. Un espectáculo que en Aruser@s no dudan en comentar.

La novia de una boda es transportada hasta el altar metida en un ataúd

A pesar de las ganas que tiene de casarse Cris Dalmau, la colaboradora de Aruser@s no llegaría al altar jamás como lo hace la mujer que protagoniza este vídeo viral. La novia se mete dentro de un ataúd y varias personas la transportan hasta el momento de encontrarse con su futuro marido en esta boda gótica que pone los pelos de punta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Eclipse solar total de hoy en directo | A qué hora es el eclipse en cada zona de España, cómo verlo y el tiempo
  2. Terremoto en Colombia, en directo | El terremoto de Colombia deja al menos 250 muertos mientras los rescatistas intentan dar con supervivientes entre los escombros
  3. Marruecos acusa a la policía española de infligir "malos tratos y agresiones" a los migrantes que entraron en Ceuta
  4. Ayuso alojó en un pabellón que no cumple la normativa antiincendios a 260 víctimas de los incendios
  5. La evolución del incendio de Las Peñas de Riglos es desfavorable y avanza sin control mientras en Niebla la tendencia es "positiva"
  6. Trump justifica su cambio secreto de avión ante una amenaza de Irán: "Recibo muchas amenazas"