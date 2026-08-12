La novia de una boda es transportada hasta el altar metida en un ataúd

En esta boda gótica, la novia no pasea del brazo de su persona especial hasta el altar, sino que es transportada en ataúd hasta el momento del encuentro con su futuro marido. Un espectáculo que en Aruser@s no dudan en comentar.

A pesar de las ganas que tiene de casarse Cris Dalmau, la colaboradora de Aruser@s no llegaría al altar jamás como lo hace la mujer que protagoniza este vídeo viral. La novia se mete dentro de un ataúd y varias personas la transportan hasta el momento de encontrarse con su futuro marido en esta boda gótica que pone los pelos de punta.

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