Aruser@s Fresh
El hombre que se hace viral tras aparecer en televisión con tres identidades y profesiones distintas
Un hombre ha sido localizado en tres noticias diferentes apareciendo cada vez con un nombre, una profesión y una especialidad distinta.
"Siempre he tenido la sensación de que los testimonios de los expertos de algunos programas se repiten, pero con identidades diferentes", comenta Alfonso Arús en Aruser@s al mostrar un curioso vídeo viral que parece demostrarlo. Como vemos en las imágenes, se trata de un hombre que ha sido localizado en tres coberturas televisivas diferentes, pero en cada una de ellas aparece con una identidad y una profesión distinta. Un día ofrece su opinión sobre un determinado tema y, en otra ocasión, vuelve a aparecer ante las cámaras como supuesto experto en una especialidad completamente diferente. "Tiene todos los disfraces en su casa", comenta entre risas Angie Cárdenas.
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