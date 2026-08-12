El emocionante momento viral de un niño al abandonar el hospital tras cuatro años ingresado

El viral muestra al niño avanzando en camilla por el hospital mientras el personal sanitario le dedica una emotiva despedida entre aplausos.

En Brasil, un niño ha podido abandonar el hospital después de pasar allí los últimos cuatro años. El pequeño, Adriano Oliveira dos Santos, ha recorrido los pasillos en camilla rodeado de los médicos y profesionales que le han acompañado durante todo este tiempo, que no han podido contener la emoción al despedirle entre aplausos. "Son como su familia, porque son los que ha visto cada día", comenta María Moya al ver el emocionante momento.

Puedes ver el emotivo momento en este vídeo recuperado de Aruser@s Fresh.

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