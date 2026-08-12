Mar Segura se vuelve 'loca' probándose "zapatos joya" para su evento especial: "No hay nada más bonito"

Mar Segura visita el atelier de Patricia Rosales para diseñar unos zapatos completamente a medida y descubre una tecnología capaz de analizar al milímetro la forma y la pisada de su pie.

En este capítulo de Mujeres Ricas, que laSexta recupera con motivo de su 20 aniversario, Mar Segura visita el atelier de Patricia Rosales para vivir una experiencia a la altura de su pasión por los zapatos.

La empresaria quiere diseñar un calzado completamente a medida y, para ello, se somete primero a un proceso de digitalización que analiza el "DNI del pie": su longitud, el empeine y la presión que ejerce al caminar.

Mar se muestra encantada con el proceso y no puede ocultar su entusiasmo mientras descubre los diferentes diseños de la firma. La especialidad de Patricia Rosales son los "zapatos joya", cuyos modelos más económicos parten de los 900 euros.

Después de analizar su pie, llega el momento de elegir los materiales, los detalles y las joyas que llevará su diseño personalizado. "Tenía curiosidad por visitar sus diseños, están a la última en tecnología", explica la empresaria, que no escatima en elogios hacia la diseñadora: "Patricia Rosales diseña arte para mí".

Para Mar, además, los zapatos tienen una dimensión que va mucho más allá de la moda. "No hay nada más bonito que poder transmitir sentimientos a través del arte", asegura nuestra protagonista, que reconoce ser "especial" para elegir zapatos: "Con el paso del tiempo te das cuenta de que quieres un zapato exclusivo, me gusta dejarme sorprender".

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