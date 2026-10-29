"Me moriría en dos días": el desgarrador testimonio del antiguo dueño de 'Mesón Tino 2.0' ante la posibilidad de que sus hijos vendan el restaurante

Chicote descubre las enormes diferencias entre Tino y sus hijos sobre la situación económica del negocio. Mientras el antiguo propietario cree que "todo está bajo control", Vanessa e Iván reconocen que atraviesan una situación complicada y acumulan una deuda de 20.000 euros.

La crisis de un restaurante no solo se mide en números, también en todo lo que hay detrás de un negocio familiar. En 'Mesón Tino 2.0', Alberto Chicote ha querido conocer de primera mano cómo viven la situación las dos generaciones que están al frente del establecimiento.

Para Tino, antiguo dueño, el mesón "ha bajado mucho", aunque considera que sus hijos están "bastante bien". Una percepción que contrasta con la de Iván, nuevo dueño junto a su hermana Vanessa, que resume el momento del negocio con una sensación de "no avanzar". "Este sitio está escondido y viene la gente porque nos conoce de toda la vida", explica el antiguo propietario.

La situación económica, sin embargo, preocupa a la nueva generación. Vanessa reconoce que algunos meses los empleados llegan a cobrar más que los propios dueños. "Vamos muy justos", admiten, mientras Chicote intenta comprender cómo han llegado a ese punto.

Una de las principales diferencias entre padre e hijos tiene que ver con las cuentas del restaurante. Tino reconoce que sus hijos "no le mantienen al tanto" de la situación económica de la empresa, por lo que su percepción dista de la que tienen Vanessa e Iván.

Y es que, el negocio arrastra una deuda de 20.000 euros, una cifra que contrasta con la tranquilidad que transmite su padre, convencido de que todo está bajo control. "Cuando llega el invierno siempre pienso en venderlo", admite Vanessa, dejando entrever el desgaste que supone mantener a flote el negocio.

Para el antiguo dueño, el restaurante es mucho más que una empresa. Detrás de sus palabras hay una historia personal y un vínculo emocional con el lugar que ha formado parte de su vida durante años. "Mi mujer dice que si algún día lo venden o traspasan, vendemos el piso y nos vamos del barrio, me da mucha pena", reconoce Tino emocionado, mientras se llena de lágrimas al imaginar un futuro sin el mesón: "Me moriría en dos días, no podría ser".

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