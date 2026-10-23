El espectacular cambio del Bar Avenida con la nueva imagen y la carta diseñada por Alberto Chicote

Pesadilla en la cocina transforma por completo el restaurante de Norma y María, que estrena nombre, decoración y una nueva carta con platos inspirados en la gastronomía manchega.

Después de hablar con Norma y María, propietaria y cocinera del Bar Avenida, sobre la delicada situación del negocio, el equipo de Pesadilla en la cocina se pone manos a la obra para darle una nueva oportunidad al restaurante.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el local reaparece completamente renovado y con nuevo nombre: 'La Morenita'. La fachada estrena colores, logotipo y un mensaje que resume su propuesta: "El sabor de siempre, como en casa".

El cambio también se nota en el interior, con una nueva barra, plantas decorativas, iluminación renovada y una decoración que nada tiene que ver con la anterior. "Ahora es un restaurante", asegura Alberto Chicote.

Pero la cocina tampoco se queda atrás y el equipo reorganiza los espacios para separar las zonas de preparación, emplatado y salida de los platos. "No tengo palabras, tengo los pelos de punta", reconoce la cocinera.

Una nueva carta con sabor manchego

Además de renovar la imagen, Chicote prepara una carta que combina la tradición gastronómica de Castilla-La Mancha con su propio sello. Entre las propuestas figuran el bocadillo de secreto de orza, la tortilla de bacalao con asadillo manchego, el mojete, los buñuelos de queso y el ajoarriero con cortezas de bacalao.

También se incorporan una cazuelita de migas manchegas con pimientos del padrón, gachas, pisto manchego con huevo y morcilla, caldereta de cordero manchego y mollejas fritas en su jugo.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'Bar Avenida' en atresplayer.com

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