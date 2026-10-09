Así es la espectacular reforma de Alberto Chicote y Pesadilla en la cocina de 'Como la trucha al trucho'

Alberto Chicote y el equipo de Pesadilla en la cocina hacen una preciosa reforma al local de 'Como la trucha al trucho', jugando con el nombre del establecimiento y con la pasión de su dueño, Emiliano, por el fútbol argentino.

Mientras Alberto Chicote habla con Emiliano, dueño de 'Como la trucha al trucho', el equipo de Pesadilla en la cocina se emplea a fondo para darle una identidad diferenciada al local y erradicar, de una vez por todas, el problema con los roedores.

El presentador del programa explica al dueño y a los trabajadores los cambios realizados en la espectacular reforma que han hecho: "Desde fuera, toda la inspiración tiene que ver un poco con las truchas". "Lo primero que tenemos de diferente, además de los colores, es el logo, que cambia, antes se veía muy pequeño", asegura el chef, que enseña el nuevo interior de 'Como la trucha al trucho'.

"No tiene nada que ver", aseguran los trabajadores comparándolo con el anterior local, y es que aseguran que la decoración antigua les cansaba: "Las flores de plástico nos terminaban dando alergia".

Por otro lado, Alberto Chicote enseña a la cocinera, María, y al dueño del establecimiento, que también es el cocinero, la nueva cocina. Ambos no pueden mostrarse más ilusionados. "El sueño de cualquier cocinero es tener material nuevo que funcione", afirma Emiliano emocionado. Además, Chicote también ha hecho una carta nueva, con mucho de la personalidad del dueño, que puedes descubrir en el vídeo principal de esta noticia. "Tiene un espíritu muy viajero con toques argentinos", explica el chef.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Como la trucha al trucho en atresplayer. com

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