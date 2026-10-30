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Pesadilla de la cocina: Mesón Tino 2.0

La reforma de Alberto Chicote del Mesón Tino 2.0 en Pesadilla en la cocina alucina a sus dueños: "Es un 3.0"

"Antes entrabas y decía 2.0 y me preguntaba por qué, si no veía nada diferente, ahora sí que creo que el local tiene otro aire", explica Alberto Chicote de la reforma del Mesón Tino 2.0 en Pesadilla en la cocina.

La reforma de Alberto Chicote del Mesón Tino 2.0 en Pesadilla en la cocina alucina a sus dueños: "Es un 3.0"

El equipo de Pesadilla en la cocina se esfuerza por modernizar Mesón Tino 2.0, un referente de Vallecas sin que este negocio familiar con más de 40 años a sus espaldas pierda su esencia.

"Me encanta colgarme las medallas antes de tiempo, os va a gustar muchísimo", visa el presentador de Pesadilla en la cocina a los dueños y trabajadores de Mesón Tino 2.0 antes de enseñarles la espectacular reforma.

"Antes entrabas y decía '2.0' y me preguntaba por qué, si no veía nada que fuera diferente, ahora sí que creo que el local tiene otro aire", explica Alberto Chicote en el vídeo principal de esta noticia, donde Vanessa, dueña y camarera, destaca que "da gusto trabajar con algo tan nuevo y bonito".

Por otro lado, Chicote enseña los rincones especiales que han reformado, como "la creación del rincón familiar": "Es una cosa que me encanta cuando hay historia".

También está "el rincón del Rayo Vallecano". "Me ha sorprendido, ya solo viéndolo es mi rincón favorito", reconoce Iván, el otro dueño, que explica que "es una actualización a lo grande": "Le podemos poner un 3.0". Y s que los dueños señalan que "es totalmente increible" la reforma de Pesadilla en la cocina.

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Mesón Tino 2.0 en atresplayer.

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