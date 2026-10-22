La cocinera del Bar Avenida sorprende a Alberto Chicote: "Le voy a tener que secuestrar y plantar un beso de tres pares de narices"

El chef descubre el descontrol del servicio del Bar Avenida, con 22 tapas recién arrancada la jornada y un sistema de comandas que funciona "a lo que cada uno entiende".

Después de catar la carta del Bar Avenida, Alberto Chicote se queda para observar cómo trabaja el equipo durante el servicio. Los primeros clientes no tardan en llegar y, con ellos, el descontrol: tortilla de patatas, morro de cerdo, huevos rotos con jamón, croquetas y patatas bravas empiezan a salir de la cocina. En apenas unos minutos ya han servido 22 tapas.

El problema llega cuando algunos clientes se quejan de haber recibido la misma tapa. "Es algo que te estoy regalando, no te estoy cobrando", responde Norma, la dueña del local.

La organización de las mesas tampoco convence a Chicote. En lugar de numerarlas, las trabajadoras identifican a los clientes por su aspecto: "la señora de la blusa negra", "dos chicos" o "la rubia". "El sistema de comandas es a lo que cada uno entiende", reconoce la propietaria.

Mientras tanto, en la cocina continúan las risas y las conversaciones suben de tono.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo vive Chicote este caótico servicio en el Bar Avenida.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'Bar Avenida' en atresplayer.com

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