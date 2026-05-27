Hoy, en La Noche de Aimar, Aimar Bretos entrevista a Ana Belén y Juan y Medio

Bretos charla con Ana Belén sobre su paso por el Partido Comunista, sus inicios en el mundo de la interpretación y sobre el envejecimiento de las mujeres. Con Juan y Medio habla, entre otros asuntos, sobre el pago de impuestos, la soledad de los mayores y su salto a la fama.

laSexta estrena esta noche a las 23 h una nueva entrega de 'La Noche de Aimar'. El primer formato de Aimar Bretos tras su incorporación al grupo Atresmedia recibe en esta quinta semana a Ana Belén y a Juan y Medio.

Con Ana Belén, Aimar charla sobre su paso por el Partido Comunista, sus inicios en el mundo de la interpretación y sobre el envejecimiento de las mujeres. Por su parte, Bretos mantiene una conversación con el presentador andaluz Juan y Medio en la que hablan, entre otros asuntos, sobre el pago de impuestos, la soledad de los mayores y su salto a la fama.

'La Noche de Aimar' es un programa semanal de entrevistas en el que Aimar Bretos traslada a la televisión la esencia y la personalidad que le han convertido en uno de los periodistas más aclamados y reconocidos del panorama actual. Cada semana, Bretos recibe a invitados de primer nivel de diferentes ámbitos, con los que profundiza en aspectos clave de su trayectoria, de su carrera o de la actualidad.

Con estos ingredientes, 'La Noche de Aimar' ha aterrizado en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia. En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

'La Noche de Aimar' es una producción de Atresmedia en colaboración con Newtral, que se podrá ver también fuera de España a través de atresplayer Internacional.

Así es 'La Noche de Aimar'

Si por algo se caracteriza Aimar Bretos es por su estilo inconfundible a la hora de abordar una entrevista. Una personalidad única que se mantiene intacta en el programa y que se basa en generar conversaciones pausadas y sin interferencias, como las que se ven cada semana con los diferentes invitados de primer nivel que le acompañan en plató.

Para lograr este efecto, el espacio es clave. En 'La Noche de Aimar', Bretos sorprende con un plató diferente e innovador en el que el tenue juego de luces, el uso de elementos proyectados y la escenografía minimalista se combinan para crear una ambientación íntima y muy especial que traspasa la pantalla y que no deja a nadie indiferente.

Sólida y reconocida trayectoria

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) es uno de los periodistas más destacados del panorama español actual. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su trayectoria muy joven en la radio local. En 2008 se incorporó a la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su carrera en los servicios informativos y en el programa 'Hoy por Hoy', consolidándose como una de las voces más reconocibles de la cadena. En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de 'Hora 25', donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual. Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, capacidad de análisis y contribución a la innovación en el sector.

Con 'La Noche de Aimar', Bretos compagina esta nueva faceta televisiva con la dirección del programa 'Hora 25' en la Cadena SER.

laSexta, un equipo inmejorable de comunicadores

Tras la incorporación de Marc Giró, Aimar Bretos llega también a Atresmedia para unirse al plantel de presentadores y de comunicadores que hay en laSexta, entre los que hay nombres como Antonio García Ferreras, Iñaki López, Jokin Castellón, Alfonso Arús, Jordi Évole, Helena Resano, Ana Pastor, Dani Mateo, El Gran Wyoming, Glòria Serra, José Yélamo y Josep Pedrerol, entre otros.

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