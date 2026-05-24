Ana Belén muestra su lado más íntimo en La Noche de Aimar: "Yo me llevo estupendamente con la edad, las arrugas y la vejez"

La cantante cuenta a Bretos que ser artista no era solo cumplir un sueño, sino una forma de ayudar a su familia a salir adelante: "Si yo conseguía ser un poco lo que Marisol había sido, desde que empezó de niña, yo podría darles una mejor vida a mis padres", confiesa.

Para Ana Belén, ser artista no era solo cumplir un sueño, sino también una forma de ayudar a su familia a salir adelante, tal y como confiesa en La Noche de Aimar. "Si yo conseguía ser un poco lo que Marisol había sido, desde que empezó de niña, yo podría darles una mejor vida a mis padres", expresa.

Una sensación que, reconoce, también sentían otras compañeras de profesión: "Comentándolo con Rocío Dúrcal, a ella le pasaba lo mismo; teníamos muy presente que la prosperidad de la familia dependía de nosotras"

Además, la artista reflexiona con Aimar Bretos sobre el paso de los años. "Cuando me preguntan que cómo me llevo con la edad, las arrugas y la vejez, yo digo que estupendamente", manifiesta, a lo que añade: "Yo quiero vivir hasta el último segundo de mi vida". Para Ana Belén, esto incluye "pensar en la muerte, llevarte disgustos, alegrías...".

La cantante muestra su lado más íntimo este miércoles, a partir de las 23:00 horas, con Bretos en La Noche de Aimar, en laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido