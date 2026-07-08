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Finge estar embarazada para colarse y se quita la falsa tripa delante de quienes la han dejado pasar: "La van a poner a parir"

Alfonso Arús lamenta antes de dar paso a este vídeo viral en Aruser@s que uno ya no puede fiarse de nadie. Y esta es la prueba.

Finge estar embarazada para colarse y se quita la falsa tripa delante de quienes la han dejado pasar: "La van a poner a parir"

"Ahora la van a poner a parir", bromea Sebas Maspons, colaborador de Aruser@s, al ver el vídeo viral de esta mujer que ha fingido estar embarazada para colarse. Por si fuera poco, también se quita la falsa tripa delante de todos los que la han dejado pasar después de conseguir su objetivo. Y es que, como dice Alfonso Arús, uno ya no puede fiarse de nadie.

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