El 'tierra, trágame' de una hija al ver cómo su padre se cuela en la universidad en su primer día de clase para hacerle una foto

Aruser@s Fresh rescata la divertida historia de un padre que quiso acompañar a su hija en su primer día de universidad de una forma muy poco convencional.

Hay padres orgullosos de sus hijos y, después, está el protagonista de este vídeo recuperado por Aruser@s Fresh, el programa de verano que reúne algunos de los mejores momentos virales de Aruser@s.

En las imágenes se puede ver cómo un padre decide hacerse pasar por estudiante para colarse en la universidad de su hija y sorprenderla durante su primer día de clase. Su único objetivo era inmortalizar el momento con una fotografía, aunque la joven no podía creer lo que estaba viendo. "Porque conoce a su hija y sabe que se lo va a tomar bien, pero con cualquier persona no lo haría", comentaba la colaboradora Angie Cárdenas.