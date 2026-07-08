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Aruser@s Fresh

El 'tierra, trágame' de una hija al ver cómo su padre se cuela en la universidad en su primer día de clase para hacerle una foto

Aruser@s Fresh rescata la divertida historia de un padre que quiso acompañar a su hija en su primer día de universidad de una forma muy poco convencional.

El 'tierra, trágame' de una hija al ver cómo su padre se cuela en la universidad en su primer día de clase para hacerle una foto

Hay padres orgullosos de sus hijos y, después, está el protagonista de este vídeo recuperado por Aruser@s Fresh, el programa de verano que reúne algunos de los mejores momentos virales de Aruser@s.

En las imágenes se puede ver cómo un padre decide hacerse pasar por estudiante para colarse en la universidad de su hija y sorprenderla durante su primer día de clase. Su único objetivo era inmortalizar el momento con una fotografía, aunque la joven no podía creer lo que estaba viendo. "Porque conoce a su hija y sabe que se lo va a tomar bien, pero con cualquier persona no lo haría", comentaba la colaboradora Angie Cárdenas.

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