La reacción de 'la Jessy' al descubrir el precio de la Thermomix: "Podía haber ido a cenar al McDonald's"

La demostración del robot de cocina parecía convencer a la protagonista de 'Princesas de Barrio', hasta que escuchó el precio: "¿Hasta el 2014 me tiro pagando esto?".

Decidida a descubrir qué tiene de especial la Thermomix, 'la Jessy' contacta con una vendedora para solicitar una demostración en su casa. Marta, la especialista, despliega el robot de cocina y comienza a explicar todas sus funciones. "De cada ocho demostraciones que hago, cuatro acaban en venta", aseguraba entonces.

Tras la demostración, en la que incluso preparan una pizza, la madre de Rut, que también presencia la reunión, anima a 'la Jessy' a preguntar por el precio del aparato. Al descubrir que la Thermomix cuesta 956 euros, la protagonista no puede ocultar su sorpresa: "¿Hasta el 2014 me tiro pagando esto?". "Jessica, ¿tú crees que te hace falta esto? ¿Gastarte 1.000 euros? ¡Sé realista, tú no guisas! Comes en casa de tu abuela. ¡Cuando se entere de que has pagado 1.000 euros, con todos los gastos que tiene y la guardería del niño...!", le responde la madre de Rut.

Finalmente, 'la Jessy' acaba reconociendo que la compra no ha sido precisamente la mejor decisión."También me podía haber ido a cenar al McDonald's, me cojo un par de hamburguesas de un euro y ya ceno. Pero no, en vez de gastarme tres euros me he gastado 1.000".

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