Iñaki Urrutia, sobre los cantantes que se retiran y vuelven al poco: "¡Si no me ha dado tiempo a tener pena!"

"Han anunciado el regreso de Vetusta Morla, que dijeron que se separaban por un tiempo indefinido y ha pasado un año y medio", destaca Iñaki Urrutia, que afirma que eso "no es una separación".

Iñaki Urrutia hace una reflexión que, según María Moya, "compartimos muchas veces", y es la 'no retirada' de tus artistas favoritos. "Han anunciado el regreso de Vetusta Morla, que dijeron que se separaban por un tiempo indefinido y ha pasado un año y medio", destaca Iñaki Urrutia. Y es que el cómico tiene claro que eso "no es una separación": "Entradas ya tengo, pero no me ha dado tiempo a tener pena".

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