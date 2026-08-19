Rebeca y Nuria Collado estallan contra Mariana Nannis tras no acudir a la cena benéfica de Mar Segura: "Es una falta de respeto a todas"

Mar Segura y las hermanas Collado eligen sus looks para la cena benéfica en este vídeo de Mujeres ricas, donde Nuria y Rebeca se enteran que Mariana Nannis no va a asistir. Así reaccionan.

Las hermanas Collado enseñan Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas los vestidos que han llevado a El Ejido, en Almería, para acudir a su cena benéfica. "Me apetece mucho la gala benéfica para apoyar a esos niños", destaca Rebeca Collado, que afirma que Mar le parece "una persona fantástica": "Desde el primer día que la vi la acogí como una amiga". El objetivo de la cena benéfica es apoyar a los niños enfermos de Almería para que consigan una residencia junto al hospital, donde reciben su tratamiento. "Nos ha pedido venir y aquí estamos para apoyarla y ayudarla en todo lo que nos pida", destacan las hermanas Collado.

Por eso, todas las 'mujeres ricas' han decidido viajar a Almería para acudir. Todas excepto una: Mariana Nannis, que, tras ser invitada por Mar en persona, finalmente, ha decidido no acudir porque no le gustan los eventos con tanta gente. "Me parece una descortesía por su parte y una falta de respeto a nosotras", critica muy dura Nuria Collado, que destaca que todas han ido a Almería "a colaborar por una causa benéfica y tendría que haber estado aquí". "A Mariana no la conozco y no puedo decir una opinion sobre ella, pero no me ha parecido bien que no estuviera en la cena, es algo solidario", lamenta, por su parte, Rebeca Collado.

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