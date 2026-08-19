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La confesión de la hija de Mariana Nannis en Mujeres ricas: "No saldría de casa sin hacerme las uñas, empezaron a hacérmelas con tres años"

"Me empezaron a hacer las uñas a los tres o cuatro años y me las pintaban de diferentes colores", recuerda Charlotte, hija de Mariana Nannis, cuando se va a hacer las uñas en este vídeo de Mujeres ricas.

La confesión de la hija de Mariana Nannis en Mujeres ricas: "No saldría de casa sin hacerme las uñas, empezaron a hacérmelas con tres años"

Charlotte, hija de Mariana Nannis, acude con una amiga a hacerse las uñas en este capítulo de Mujeres Ricas. La hija de la modelo y del exfutbolista argentino confiesa que "no saldría de casa" sin hacerse las uñas: "Me empezaron a hacer las uñas a los tres o cuatro años y me las pintaban de diferentes colores".

"A mí me araña cuando me coge de la mano", asegura su amiga a la trabajadora del local, quien bromea en el vídeo: "Dios mío, pobre novio". Un comentario que hace que las chicas se sorprendan y se rían con vergüenza.

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