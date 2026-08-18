Una mezquita improvisada con envases o turnos para cortarse el pelo: la playa de El Trampolín en Ceuta ya es una miniciudad

Los detalles Tras 18 días de la entrada masiva en la ciudad autónoma, los migrantes se buscan la vida en un asentamiento en el que lo provisional empieza a presentarse como permanente.

Si bien este martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha abierto la puerta a ampliar las plazas para migrantes en Ceuta, lo cierto es que los miles de personas sobreviven en la playa de El Trampolín. Lo hacen en un asentamiento improvisado en el que cocinan en hogueras, recogen agua de las duchas o se organizan incluso para hacer ejercicio.

En definitiva, laSexta ha podido comprobar cómo el arenal se ha convertido tras 18 días en toda una miniciudad en la que lo provisional empieza a presentarse como permanente.

Allí, tras caer el sol, los migrantes reciben la única ración de comida al día y llega la hora de los trueques. Por ejemplo, en una especie de mercadillo, que se puede observar en el vídeo sobre estas líneas, se intercambian esos alimentos por zapatillas usadas, sartenes o cazos para poder cocinar.

No obstante, lo que más triunfa en este comercio improvisado es la ropa de donaciones. Esta es la única manera que tienen estos migrantes para renovar algo de vestuario, tras 18 días.

Los migrantes improvisan una mezquita en la playa de El Trampolín (Ceuta)

También ha sido muy importante para ellos un generador, que les permite cargar sus móviles. Y es que sus teléfonos son la única forma de la que pueden mantener el contacto con sus familias en sus otros países.

En las imágenes sobre estas líneas, además, se puede ver cómo algunos migrantes han montado también una especie de tiendecitas donde venden algunas cosas básicas como galletas, atún, jabón. Una especie de comercio, al que se suma otro: ya hay varios de ellos que están haciendo de peluqueros.

Ahora bien, porque hay más. El equipo de laSexta enviado a Ceuta ha podido comprobar la mezquita que han improvisado, mediante la formación de un perímetro con cartones de leche o botellas de agua. Al rectángulo le han añadido una especie de ábside posicionado hacia La Meca.

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