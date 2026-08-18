Mueren dos personas en el incendio de un taller en Calatorao (Zaragoza): una de las víctimas es un bombero de la Diputación

¿Qué han dicho? "Consternado por el fallecimiento de un bombero de la Zaragoza mientras participaba en la extinción del incendio declarado en un taller mecánico de Calatorao", ha escrito, Jorge Azcón.

Este verano de 2026, los incendios forestales en España han cobrado una nueva víctima mortal. Un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza falleció mientras combatía un incendio en un taller de automóviles en Calatorao, Zaragoza. El fuego, que comenzó en el taller, se propagó rápidamente, generando una densa columna de humo visible en todo el municipio. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, expresó su consternación en la red social 'X', lamentando la pérdida y enviando un mensaje de apoyo a la familia y compañeros del bombero. Los vecinos intentaron sofocar el fuego con cubos de agua antes de la llegada de los bomberos y la Guardia Civil.

La lucha contra las llamas de los incendios forestales que están asolando España este verano de 2026 nos ha dejado dos nuevas víctimas mortales. Un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha muerto este martes mientras trabajaba en las labores de extinción de un incendio en la localidad de Calatorao, en Zaragoza.

Además, el mismo presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado la muerte de otra persona. "Llegan las peores noticias desde Calatorao. El incendio se ha cobrado la vida de dos personas, entre ellas un bombero". "Todo mi afecto y cariño a las familias de las víctimas y a sus compañeros. El Gobierno de Aragón está a disposición del municipio y de todos los afectados en estos momentos tan difíciles. Descansen en paz", ha escrito en la red social X.

Hay que recordar que estas dos muertes se producen tras otra pérdida: el fallecimiento del cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) mientras trabajaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca. Este mismo martes, el Ministerio de Defensa ha concedido la medalla al Mérito Militar a Javier García Sancho.

Incendio en un taller de Calatorao

En este caso, el fuego habría comenzado en un taller de automóviles de la localidad de Calatorao, que pertenece a la comarca de Valdejalón. Aunque no hay, por el momento, más detalles sobre el desarrollo y las causas concretas de este incendio.

De hecho, ha sido el presidente de Aragón uno de los primeros en reaccionar a esta tragedia. Azcón ha mostrado su consternación publicando un mensaje en la red social 'X'. "Consternado por el fallecimiento de un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza mientras participaba en la extinción del incendio declarado en un taller mecánico de Calatorao", ha escrito.

"Quiero hacer llegar un abrazo sincero a su familia y a sus compañeros, que hoy han perdido a uno de los suyos", ha asegurado el presidente aragonés. Además, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

Desde el operativo INFOAR también han querido mandar sus condolencias. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza durante las labores de extinción de un incendio urbano en un taller de Calatorao". Para ellos, es "un día especialmente doloroso para todos nosotros", por lo que han querido trasladar todo su "cariño y apoyo a sus familiares, amigos y compañeros, así como al conjunto de la Diputación de Zaragoza y su cuerpo de bomberos".

"Un día más, todo nuestro reconocimiento a quienes cada día arriesgan su vida al servicio de los demás", sentencia el operativo.

Riesgo por el humo y materiales complicados

En todo el municipio, mires donde mires, lo que se ve es una gran y densa columna de humo. El taller mecánico se ha llenado rápidamente de llamas que han mostrado una gran virulencia y que, pronto, han envuelto el edificio.

Por ello, el Ayuntamiento de Calatorao ha pedido a los vecinos que no se aproximen al lugar y ha advertido del riesgo que supone el humo. Las autoridades han pedido que no haya nadie en las calles por la elevada toxicidad del humo. También se ha instado a mantener cerradas puertas y ventanas y apagar los sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Hasta la llegada de los efectivos de Bomberos, de la Guardia Civil, de Protección Civil y de los servicios sanitarios, sobre las 14:00 horas de este martes, han sido los propios vecinos los que han hecho lo posible para intentar sofocar el fuego. Para ello, se han armado con cubos de agua.

Los materiales que se suelen usar y almacenar en un taller mecánico tampoco están ayudando a la extinción del fuego. Lo mismo ocurre con la proximidad que existe entre el local donde se inició el incendio y el resto de edificios de la zona.

Ahora, el principal objetivo de los efectivos desplegados es extinguir este incendio y conseguir que no se vean afectadas otras estructuras. Los Bomberos de Zaragoza siguen trabajando pese a haber perdido a uno de sus compañeros.

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