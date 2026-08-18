La bronca política es lo único que evoluciona en Ceuta: el PP exige la devolución de todos los migrantes y Moncloa pide menos presiones de Génova

Entre líneas La presión de Génova se evidencia con el cambio de opinión de Vivas sobre la creación de espacios para migrantes. El lunes no se oponía a la medida y este martes, coincidiendo con la visita de Gamarra, ha criticado que convertirán a Ceuta "en un campamento".

Durante 18 días, miles de migrantes han estado asentados en Ceuta esperando soluciones, mientras los ceutíes desean que su ciudad recupere la normalidad. La situación ha generado una intensa disputa política entre el Gobierno y la oposición. El PP aboga por la devolución rápida de los migrantes, mientras el Gobierno central pide colaboración del Ejecutivo ceutí y menos presiones. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha criticado la creación de espacios para migrantes, aunque inicialmente acordó su instalación con Moncloa. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de mantener la anormalidad en Ceuta. Por otro lado, Santiago Abascal, líder de Vox, ha lanzado un tuit xenófobo contra el Gobierno.

18 días es el tiempo que miles de migrantes llevan asentados en Ceuta a la espera de una solución y 18 días llevan también miles de ceutíes esperando a que su ciudad vuelva a la normalidad. En todo este tiempo, lo único que parece evolucionar es la bronca política.

Mientras los migrantes sobreviven en la calle, el Gobierno y la oposición se enzarzan en una discusión sobre cómo actuar. Por un lado, el PP considera que la única solución es la devolución de todos los migrantes (y que se haga con celeridad). El Gobierno no lo niega, pero pide más colaboración del Ejecutivo ceutí y menos presiones de Génova.

"Estamos implicados desde el minuto cero, pero en esta cuestión hay normativas muy importantes nacionales y europeas. Este gobierno cumple la legalidad", ha insistido este martes Elma Saiz.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España ha señalado al PP por incitar una tensión entre Moncloa y el gobierno ceutí, apuntando que "quizás hay un contexto y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones".

Crítica de Vivas a los espacios para migrantes

Saiz se refería con esto a la creciente crítica y hartazgo del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha pasado de hablar de serenidad y calma al inicio de la crisis a cargar abiertamente contra la inacción del Gobierno central.

Ejemplo de ello ha sido el repentino cambio de opinión de Vivas sobre la creación de emplazamientos para alojar migrantes. El presidente ceutí nunca se había negado a su instalación y llegó a un acuerdo con Moncloa el lunes. Sin embargo, este mismo martes, y coincidiendo con la visita de Cuca Gamarra a la ciudad, se ha mostrado crítico con el plan.

"Se va a someter a una nueva tensión, convirtiendo a Ceuta en un campamento. Dije que eso era absolutamente incorrecto y que no se debería hacer", ha expresado este martes. Unas palabras que contrastan con las del día anterior, cuando afirmó que "nosotros no hemos rechazado ningún emplazamiento, son instalaciones de la Administración General del Estado".

Estos espacios tendrán capacidad para alojar hasta a 1.500 personas y, aunque no hay fecha oficial de apertura, ya se están montando. Además, se ha confirmado que la prioridad serán las mujeres y menores y que se dividirá a los migrantes en estos espacios por sexo y por edad.

Uno de los espacios es la Loma del Colmenar, una gran explanada que se suele utilizar como un aparcamiento. Otro de los emplazamientos está en unas pistas de fútbol de una zona militar.

El tercero será una gran explanada junto al mar en una zona que está pegada a la playa del Trampolín, que se está utilizando prácticamente desde el primer día como zona de duchas y de aseos. Por último, estará el Centro de Hípica, un terreno militar que otras veces ha servido como ampliación provisional del Centro Temporal de Inmigrantes (CETI).

"La consigna es Ceuta"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha acusado al Gobierno de mantener a Ceuta en una situación de anormalidad y ha exigido que ponga en marcha "todos los medios" necesarios para que vuelvan a Marruecos quienes accedieron irregularmente a la ciudad autónoma.

Gamarra ha asegurado que la normalidad "no existe" en la ciudad y que "las libertades y los derechos de los ceutíes como españoles no están garantizados".

Asimismo, ha indicado que lo ocurrido a finales de julio no fue una llegada casual de migrantes, sino una entrada, que ha calificado de "invasión" y de ataque a la integridad territorial de España, que, a su juicio, estuvo precedida de "indicadores e indicios" que debieron de permitir prevenirla.

Ha reclamado la devolución a Marruecos de los adultos y menores que llegaron irregularmente y ha defendido que "no deben existir expectativas de asilo o regularización" para quienes entraron durante aquellos días.

En este sentido, ha instado al Gobierno a aplicar la normativa europea y ha señalado que, tras el pronunciamiento de las instituciones comunitarias, el Ejecutivo ya no puede alegar desconocimiento sobre el marco legal aplicable.

En respuesta a los reproches de Saiz, ha subrayado que "la primera consigna es Ceuta, la segunda consigna es Ceuta y la tercera consigna es Ceuta".

Con esta visita, Gamarra ha preparado el terreno a Alberto Núñez Feijóo, que el miércoles irá a la ciudad autónoma.

Pero la bronca política no llega únicamente del PP, la pasada de frenada del día ha llegado de la ultraderecha. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el Gobierno con un tuit xenófobo en el que ha expuesto: "Sánchez ha traído la peste... Que Sánchez ES la peste".

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